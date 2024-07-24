اعتصام للمتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" أمام "التربية": لا قدرة لنا على البدء بالعام الدراسي قبل حصولنا على ما يضمن لنا العيش الكريم

نفذت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اعتصاما ظهر اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي في "الأونيسكو"، شارك فيه ممثلون عن مختلف كليات الجامعة اللبنانية.



وخلال الإعتصام، تلا الدكتور حامد حامد بيانا، قال فيه: "لأن قضيتنا الأولى في هذه الجامعة هي التفرغ، وهو حق طبيعي من حقوقنا، نطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران وكل الأحزاب والكتل السياسية والطائفية، بالإسراع في إقرار ملف التفرغ، لكل من استوفى الشروط المنصوص عليها في قانون الجامعة".



وأضاف: "وعليه، فإننا نعلن عدم قدرتنا على البدء بالعام الدراسي المقبل، قبل حصولنا على ما يضمن لنا العيش الكريم، الذي يليق بالأستاذ والباحث احتراما منا لذاتنا قبل كل شيء ولمكانتنا العلمية والاجتماعية ولأولادنا وطلابنا".