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باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
2024-07-24 | 06:28
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باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
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باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استعدادهم للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي في لبنان.
و أسف خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء المتن في "التيار الوطني الحر"، لـ "وجود مستفيدين من الفراغ لأن رهانهم على حروب الخارج وهو أكبر من رهانهم على سلام الداخل".
ولفت الى أن "الانفتاح نصر عليه وطنيا ومتنيا"، مؤكدا أننا "نتحدث مع الناس أينما كنا، ولم نرفض في أي يوم أن نتحدث مع أحد ومن يرفض التحدث يكون ضعيفا وليس لديه أي حجة، ومن مد لنا يده متنيا مددنا له يدنا وفتحنا قلبنا وسنعمل معه في البلديات والنيابة ومع رفاقنا في حزب الطاشناق لتحسين أوضاع البلدات ونعمل سويا لإنماء المتن".
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