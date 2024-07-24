فيديو جديد لـ"الهدهد"...

سلسلة مقاطع هدهد "حزب الله" مستمرة، إذ كشف الحزب عن حلقة خاصة التقطتها طائرته فوق قاعدة "رامات دافيد" الجوية الاسرائيلية وهي القاعدة الجوية الوحيدة في الشمال بحسب المقطع.



ويظهر المقطع، مدارج الطيران، الطائرات الحربية، مقرات قيادات الأسراب، ومروحيات قتالية.



وكشف مصدر في "حزب الله" لقناة "الجزيرة"، أن الشريط تم تصويره بالكامل يوم ٢٣ تموز الحالي. وذكر أن توقيت نشر الشريط مرتبط بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": "الفيديو الذي نشره حزب الله تم التقاطه من قبل طائرة مسيرة تصويرية فقط. نشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى".