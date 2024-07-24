#عاجل الفيديو الذي نشره حزب الله تم التقاطه من قبل طائرة مسيرة تصويرية فقط. نشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى.
يواصل جيش الدفاع ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله ليستهدف مئات الاهداف من هذه الوحدة على مدار الأشهر الأخيرة.
سلاح الجو يعمل بكل الوسائل لحماية… pic.twitter.com/UOQuRWywrO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2024
#عاجل الفيديو الذي نشره حزب الله تم التقاطه من قبل طائرة مسيرة تصويرية فقط. نشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى.
يواصل جيش الدفاع ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله ليستهدف مئات الاهداف من هذه الوحدة على مدار الأشهر الأخيرة.
سلاح الجو يعمل بكل الوسائل لحماية… pic.twitter.com/UOQuRWywrO