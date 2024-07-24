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فادي علامة: عدد الاعتداءات الاسرائيلية أصبح فوق الـ5736 حتى 15 تموز
أخبار لبنان
2024-07-24 | 08:46
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فادي علامة: عدد الاعتداءات الاسرائيلية أصبح فوق الـ5736 حتى 15 تموز
عقدت لجنة الشؤون الخارجية جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء، مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج وبريطانيا وكندا.
ثم عقدت اللجنة جلسة مع ممثلين من عدد من وكالات الأمم المتحدة عرضت خلالها الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
علامة
وقال النائب علامة بعد الجلستين: "اليوم اختتمنا سلسلة اللقاءات التي كنا بدأنا بها منذ شهر والتي شملت معظم البعثات الدبلوماسية في حضور سفراء وقائمين بالأعمال أو مندوبين من السفارات خلال هذا الشهر. والهدف كان، من هذه اللقاءات أن نسلط الضوء على حجم المعاناة والاعتداءات التي حصلت في الجنوب اللبناني على النازحين اللبنانيين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية".
وأشار الى أن معظم اللقاءات كانت مزودة بتقارير موثقة وعلمية من جهات رسمية مثل المجلس الوطني للبحوث العلمية، ومجلس الجنوب ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة.
وقال: "كما رأينا، كان هناك نوع من المفاجأة من حجم الاعتداءات، اذ أصبح عدد الاعتداءات فوق الـ5736 اعتداء حتى 15 تموز الحالي. فوجىء المعنيون، البعثات الديبلوماسية او المؤسسات الاممية عندما نتحدث عن 1800 هتكار تم حرقها عن قصد من قبل العدو الاسرائيلي. كما فوجئوا بعدد المدارس التي تم استهدافها ونتيجة ذلك التلاميذ لم يتمكنوا من إكمال علمهم وانتقلوا الى مكان آخر، كما سمعوا أن هناك 28 الف عائلة نازحة من المناطق التي تتعرض للاستهداف اليومي".
وأضاف علامة: "هذا كله أحببنا أن نضيء عليه، ونوضح أن هناك اكثر من 538 شخصا استشهدوا و1850 شخصا جرحوا. وهذه احصاءات وزارة الصحة. وهناك استهداف للمستشفيات وكذلك أكثر من استهدف لمراكز الرعاية الصحية. هذا الكلام كررناه في كل لقاء مع السفراء. واليوم التقينا ايضا عددا من المؤسسات الاممية ونحن نعتبر أن هذه اللقاءات هي عامل مساعد للحكومة، ان تستفيد وتحضر لطبيعة عملها في مرحلة ما بعد وقف اطلاق النار". وتابع: "نحن كلجنة شؤون خارجية سنضع تقريرا ونقدمه للرئيس بري وسنقدمه للرئيس ميقاتي لنكون حاضرين في مرحلة ما بعد الحرب".
أخبار لبنان
لجنة الشؤون الخارجية
فادي علامة
الاعتداءات الاسرائيلية
الجنوب
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