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بو حبيب التقى السفيرة الأميركية
أخبار لبنان
2024-07-24 | 09:59
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بو حبيب التقى السفيرة الأميركية
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتباحث معها في تطورات الوضع في جنوب لبنان ونتائج لقاءاته التي أجراها خلال زيارته إلى واشنطن ونيويورك مع مسؤولين أميركيين وأممين بشأن تجديد ولاية اليونيفيل، والتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) ودعم الجيش اللبناني.
كما استقبل بو حبيب كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء الشامي ومعالي وزير الإعلام زياد مكاري.
أخبار لبنان
عبد الله بو حبيب
ليزا جونسون
جنوب
لبنان
اليونيفيل
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