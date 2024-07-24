نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية سوف تصدر اليوم الاربعاء الواقع فيه 24 تموز 2024 عند الساعة السابعة مساءً.ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: