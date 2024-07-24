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وزارة الزراعة: لضبط ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية والحليب الطازج والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

أخبار لبنان
2024-07-24 | 11:05
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وزارة الزراعة: لضبط ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية والحليب الطازج والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه
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وزارة الزراعة: لضبط ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية والحليب الطازج والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

وجّه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن خطابات مناشدة الى كل الوزارات المعنية والقوى الأمنية اللبنانية للتعاون والتنسيق الفوري لضبط ومكافحة هذه ظاهرة التهريب الواسعة للمنتجات الزراعية والحليب الطازج التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية.
 
واعتبرت وزارة الزراعة في بيان أن هذه المنتجات التي تهرّب إلى السوق اللبنانية بطرق غير قانونية تمثل تهديدا جسيما على صحة المستهلكين، كما تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في توفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
 
وأملت الوزارة في تعاون فعال من الجميع لتعزيز جهود مكافحة التهريب وضمان توفر منتجات زراعية آمنة وصحية للمواطنين في لبنان.

ودعت كل المواطنين وأصحاب المصلحة إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بتهريب هذه المنتجات، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
 
وشددت وزارة الزراعة على أن التعاون المشترك، يمكّننا من تحقيق نتائج إيجابية ووضع حد لهذه الظاهرة المضرة على المدى القريب.

أخبار لبنان

وزارة الزراعة

تهريب

منتجات زراعية

حليب طازج

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