لقاء بين وفد من "أمل" وبقرادونيان في مقر الطاشناق

زار وفد من قيادة حركة "أمل" برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية سعيد ناصر الدين وعلي مقبل، مقر حزب الطاشناق في برج حمود حيث كان باستقبالهم الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب باقرادونيان ومسؤول لجنة الارتباط باروير ارسن.



وتداول المجتمعون في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة خصوصا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. وقد دانوا المجازر التي يرتكبها العدو ضاربا بعرض الحائط المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان ومتخطيا القرارات الدولية الداعية لوقف الحرب ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية. وأكدوا حق لبنان بالمقاومة.



كما أكد المجتمعون ضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت ممكن والتجاوب مع دعوات الحوار الذي أطلقها مرارا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن لا خيار أمام اللبنانيين لمواجهة الأزمات والتحديات الا بالحوار والتلاقي والاجتماع حول كلمة سواء.