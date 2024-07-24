باسيل استقبل السفير المصري... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارته في البياضة، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، في حضور النائب سليم عون.



وتم البحث، في الحرب في الجنوب وآفاقها في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وكذلك سبل حل أزمة رئاسة الجمهورية والأفكار العملية المطروحة، بحسب بيان للجنة الاعلام في "التيار".



كما ناقش باسيل وموسى فرص تطوير العلاقات الثنائية وخاصة لجهة تطوير التعاون السياحي.