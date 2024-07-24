الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام
أخبار لبنان
2024-07-24 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام
قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن، وذلك أثناء جلسة المشاورات التي تلت نشر التقرير الأخير (S/2024/548) للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006).
وأحاطت هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن بأنّ لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق. ولكنّها أكدت، رغم ذلك، أن الحلّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا، رافضة القبول بأن الصراع الشامل لا مفر منه. وأشارت إلى أن كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب، معربة عن أملها في أن يؤدي التوصل الى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
وإذ أبدت المسؤولة الأممية مخاوفها من أن يؤدي أي خطأ في التقدير من قبل أي طرف إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها، حثّت على بذل كل جهدٍ ممكن لإبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد.
وأكدت أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام.
كما تناولت المنسقة الخاصة الأزمات الأخرى التي يعاني منها لبنان منذ ما قبل اندلاع المواجهات الحالية، موضحة أنّه في ظلّ الجمود في ملف الفراغ الرئاسي المستمر أصبح تحلل الدولة وتراجع قدرة مؤسساتها واقعا ملموسا على الأرض. وأعربت عن أسفها لأن يضطر أبناء الشعب اللبناني الى الاعتماد على التحويلات المالية للعاملين بالخارج أو العمل في وظائف عدة لمواصلة حياتهم، مؤكّدة ضرورة إحياء مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأقرّت هينيس-بلاسخارت بالصعوبات الهائلة الناتجة عن الوجود الطويل الأمد لعددٍ كبيرٍ من اللاجئين على الأراضي اللّبنانية، مشددة على أهميّة إيجاد حلول جماعية، مع التأكيد على أنّ الحلول لا تقتصر على لبنان فقط.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، فإن الحلول متاحة بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة إلى جانب دعم الشركاء الدوليين والإقليميين. وفي هذا السياق، أكدت المنسقة الخاصة التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان.
أخبار لبنان
الأمم المتحدة
لبنان
جينين هينيس-بلاسخارت
مجلس الأمن
القرار 1701
التالي
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
قائد اليونيفل زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان (الاخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:29
منسقة الأمم المتحدة للبنان جينين هينيس-بلاسخارت: إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب قد "تشمل المنطقة بأكملها"
آخر الأخبار
12:29
منسقة الأمم المتحدة للبنان جينين هينيس-بلاسخارت: إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب قد "تشمل المنطقة بأكملها"
0
أخبار لبنان
2024-05-31
بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقدّمت بشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
2024-05-31
بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقدّمت بشكوى أمام مجلس الأمن
0
أخبار لبنان
2024-07-11
مخزومي استقبل سفير تركيا: لعدم توريط لبنان في أي معركة وتطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
2024-07-11
مخزومي استقبل سفير تركيا: لعدم توريط لبنان في أي معركة وتطبيق القرار 1701
0
آخر الأخبار
2024-07-05
الأمم المتحدة: قلقون من تزايد تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ما يزيد خطر الحرب الواسعة
آخر الأخبار
2024-07-05
الأمم المتحدة: قلقون من تزايد تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ما يزيد خطر الحرب الواسعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
0
أمن وقضاء
13:38
توقيف مطلوب في بعلبك لإطلاقه النارعلى دورية جيش واستشهاد أحد عناصرها وتوقيف آخر في أبلح
أمن وقضاء
13:38
توقيف مطلوب في بعلبك لإطلاقه النارعلى دورية جيش واستشهاد أحد عناصرها وتوقيف آخر في أبلح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-12
لحظة صادمة... شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء في اسبانيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
منوعات
2024-07-12
لحظة صادمة... شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء في اسبانيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
0
أمن وقضاء
04:30
النائبان كرم ويزبك طعنا أمام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات
أمن وقضاء
04:30
النائبان كرم ويزبك طعنا أمام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات
0
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
0
أخبار دولية
10:52
"رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة "التعسفية" لـ57 بنغلادشياً في الإمارات
أخبار دولية
10:52
"رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة "التعسفية" لـ57 بنغلادشياً في الإمارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
0
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هدهد "حزب الله" رسائل بالجملة
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هدهد "حزب الله" رسائل بالجملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
2
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
3
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
4
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
5
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
6
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
7
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
8
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More