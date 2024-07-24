الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام

أخبار لبنان
2024-07-24 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام

قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن، وذلك أثناء جلسة المشاورات التي تلت نشر التقرير الأخير (S/2024/548) للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006).

وأحاطت هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن بأنّ لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق. ولكنّها أكدت، رغم ذلك، أن الحلّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا، رافضة القبول بأن الصراع الشامل لا مفر منه. وأشارت إلى أن كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب، معربة عن أملها في أن يؤدي التوصل الى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
 
وإذ أبدت المسؤولة الأممية مخاوفها من أن يؤدي أي خطأ في التقدير من قبل أي طرف إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها، حثّت على بذل كل جهدٍ ممكن لإبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد.
 
وأكدت أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام.

كما تناولت المنسقة الخاصة الأزمات الأخرى التي يعاني منها لبنان منذ ما قبل اندلاع المواجهات الحالية، موضحة أنّه في ظلّ الجمود في ملف الفراغ الرئاسي المستمر أصبح تحلل الدولة وتراجع قدرة مؤسساتها واقعا ملموسا على الأرض. وأعربت عن أسفها لأن يضطر أبناء الشعب اللبناني الى الاعتماد على التحويلات المالية للعاملين بالخارج أو العمل في وظائف عدة لمواصلة حياتهم، مؤكّدة ضرورة إحياء مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. 

وأقرّت هينيس-بلاسخارت بالصعوبات الهائلة الناتجة عن الوجود الطويل الأمد لعددٍ كبيرٍ من اللاجئين على الأراضي اللّبنانية، مشددة على أهميّة إيجاد حلول جماعية، مع التأكيد على أنّ الحلول لا تقتصر على لبنان فقط.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، فإن الحلول متاحة بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة إلى جانب دعم الشركاء الدوليين والإقليميين. وفي هذا السياق، أكدت المنسقة الخاصة التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان. 

أخبار لبنان

الأمم المتحدة

لبنان

جينين هينيس-بلاسخارت

مجلس الأمن

القرار 1701

LBCI التالي
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
قائد اليونيفل زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان (الاخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:29

منسقة الأمم المتحدة للبنان جينين هينيس-بلاسخارت: إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب قد "تشمل المنطقة بأكملها"

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-31

بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقدّمت بشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-11

مخزومي استقبل سفير تركيا: لعدم توريط لبنان في أي معركة وتطبيق القرار 1701

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-05

الأمم المتحدة: قلقون من تزايد تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ما يزيد خطر الحرب الواسعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رسائل أميركية للبنان مجددا!

LBCI
أمن وقضاء
13:38

توقيف مطلوب في بعلبك لإطلاقه النارعلى دورية جيش واستشهاد أحد عناصرها وتوقيف آخر في أبلح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-12

لحظة صادمة... شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء في اسبانيا: ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
04:30

النائبان كرم ويزبك طعنا أمام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات

LBCI
آخر الأخبار
15:27

هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها

LBCI
أخبار دولية
10:52

"رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة "التعسفية" لـ57 بنغلادشياً في الإمارات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رسائل أميركية للبنان مجددا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!

LBCI
أخبار دولية
13:07

اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هدهد "حزب الله" رسائل بالجملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:46

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً

LBCI
منوعات
14:05

ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:44

المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)

LBCI
منوعات
05:22

الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
أخبار لبنان
07:51

فيديو جديد لـ"الهدهد"...

LBCI
منوعات
06:11

في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:25

مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More