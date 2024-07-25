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عبود كلف شرطة بيروت إزالة التعديات على الأملاك العامة في بعض شوارع المدينة وأحيائها

أخبار لبنان
2024-07-25 | 03:22
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عبود كلف شرطة بيروت إزالة التعديات على الأملاك العامة في بعض شوارع المدينة وأحيائها
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عبود كلف شرطة بيروت إزالة التعديات على الأملاك العامة في بعض شوارع المدينة وأحيائها

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأنه "استكمالًا لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في مدينة بيروت، وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتبًا عدة الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يطلب فيها الايعاز لمن يلزم لإزالة كل التعديات والمخالفات من بعض الشوارع والاحياء في مدينة بيروت، جاء فيها :

1- الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع بسطات وعربات للخضار وعوائق حديدية وجنازير وخزانات للمياه في منطقة الطريق الجديدة رقم 56 على طول شارع صبرا رقم 90 وخاصة أمام العقار 5809 المزرعة، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

2- الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع بضائع ودواليب وتصليح الدراجات النارية وحجز مواقف في منطقة الطريق الجديدة رقم 56 في شارع الحسنين رقم 63، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

3- الايعاز لمن يلزم لإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة من وضع بضائع وستاندات على الملك العام (ميني ماركت اللحام) في منطقة الملعب رقم 55 في شارع محمد علي بيهم الرقم 82 المتفرع من شارع لبس أمام ساحة السبيل، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

4- الايعاز لمن يلزم لإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة من ركن عدد من صهاريج المياه على الملك العام في منطقة الملعب رقم 55 في شارع سليمان البستاني أمام مسجد علي بن أبي طالب، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

5- الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع أحواض زهور وحجز مواقف للسيارات على الملك العام (سناك أبو خالد) في منطقة الملعب رقم 55 شارع عمر فروخ رقم 56، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

6- نؤكد لكم على كتابنا السابق الرقم 9994/2022 الصادر بتاريخ 27/1/2023 بضرورة الايعاز لمن يلزم بقمع المخالفات والتعديات على الاملاك العامة من وضع كيوسك لبيع القهوة على الرصيف العام وحجز مواقف للسيارات وغيرها بدون اذن قانوني على حائط الملعب البلدي مقابل الجامعة العربية  في شارع المفتي الشيخ حسن خالد منطقة الملعب  الرقم 55 التي لم يتم ازالتها، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة."

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