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حمية: نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تأدية عمل الشاحنات العاملة بالترانزيت
أخبار لبنان
2024-07-25 | 05:39
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حمية: نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تأدية عمل الشاحنات العاملة بالترانزيت
بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع وفد من نقابتي مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة النقيب أحمد الخير، والنقل المبرد في لبنان برئاسة النقيب علي عبد الفتاح، في الإجراءات التي يمكنها تعزيز عمل ودو رهذين القطاعين في خدمة نقل المنتجات اللبنانية والسلع على أنواعها وأثرها الإيجابي على صعيد الدورة الإقتصادية الوطنية.
وأكد حمية لوفد النقابتين أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، لم ولن تدخر جهداً في المتابعة المستمرة لكل ما تعترض عمل النقابات من صعوبات".
واعتبر أن" قطاع النقل البري، ولاسيما قطاع الشاحنات العاملة بالترانزيت والمبردة ، يعدان الشريان الحيوي الذي تتم من خلاله عمليات التصدير للبضائع "، موضحا أنه "لأجل ذلك كنا وما زلنا نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تأدية عمل الشاحنات العاملة بالترانزيت لعملها".
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