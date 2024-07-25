قائد الجيش حضر مناورة لتلامذة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم في العاقورة

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة العاقورة، نفذها تلامذة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم في الكلية الحربية.



وحاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها عدة نقاط حساسة في المنطقة.



واستُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، بما في ذلك الطوافات والطائرات والدبابات والمدفعية والراجمات.



وقال عون للتلامذة: "أثبتم جدارتكم وبلغتم هذه المرحلة من الاحتراف بجهدكم وتفانيكم." وحاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها عدة نقاط حساسة في المنطقة.واستُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، بما في ذلك الطوافات والطائرات والدبابات والمدفعية والراجمات.وقال عون للتلامذة: "أثبتم جدارتكم وبلغتم هذه المرحلة من الاحتراف بجهدكم وتفانيكم."





ولفت إلى أنّ الكلية الحربية هي الأساس الذي ينطلقون منه لبناء حياتهم العسكرية كضباط في الوحدات، "حيث سيتولون وظائفهم ويكونون قيمة مضافة للجيش". ولفت إلى أنّ الكلية الحربية هي الأساس الذي ينطلقون منه لبناء حياتهم العسكرية كضباط في الوحدات، "حيث سيتولون وظائفهم ويكونون قيمة مضافة للجيش".