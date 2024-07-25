نقابة عمال مخابز بيروت: للاسراع في تشكيل لجنة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز من أهل الخبرة والكفاءة

طالبت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان بتشكيل لجنة من أصحاب الخبرة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز، بعد الحديث عن رفع الدعم عن مادة الطحين كليًا في أيلول، مع انتهاء دعم قرض البنك الدوليّ.



وذكّرت النقابة، في بيان، بأنّها طالبت بإنشاء أفران شعبية لتجنب الازمات والاصطفاف بطوابير الذل امام الافران وذلك، بعد انفجار مرفأ بيروت وتدفق المساعدات خصوصًا هبات الطحين.



ودعت إلى رفع الدعم عن طحين الاكسترا والسوبر إكسترا، الذي يستعمل في الحلويات وتحويل الدعم للطحين، الذي يستعمل لصناعة الخبز.



وقالت: "نحن من دعونا وزير الاقتصاد والتجارة السابق لتصحيح الخلل بكلفة صناعة ربطة الخبز."



وأضافت: "لو كانت آذان المعنيين صاغية لما وصل الأمر لما وصلنا اليه اليوم، وخاصة ربط سعر ربطة الخبز بسعر الدولار ورفع سعر ربطة الخبز مع كل ارتفاع للمكونات التي تدخل بصناعة الخبز، ولم يعد للمواطنين طاقة لتحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة."



واعتبرت النقابة أنّ سياسة الدعم كانت فاشلة وتوزيع كميات الطحين غير عادلة وتسببت بالمضاربة وفلتان الأسعار وبيع الطحين في السوق السوداء.



ولفتت إلى أنّ الدليل كان كمية الطحين المدعوم ٢٧٠٠٠ الف طن شهريًا واليوم أصبحت ٢٢٥٠٠ طن ولا يوجد أزمة خبز.



ودعت إلى الإسراع في تشكيل لجنة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز من اهل الخبرة والكفاءة ومن كل من له علاقة بصناعة الخبز، لتأمين وحماية رغيف الخبز ويكون حقًا مقدسًا لجميع المواطنين والحفاظ على سلامته وجودته ونوعيته وسعره ووزنه.