حادث سير في المنية وإصابة سبعة اشخاص

أُصيب سبعة أشخاص بجروح، في حادث سير بين ثلاث سيارات على اوتوستراد المنية الدوليّ، قرب مستديرة عرمان.وعملت فرق جهاز اسعاف "سبل السلام" على اسعاف المصابين زنقلهم إلى مستشفى الخير في المنية.