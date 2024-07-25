وزارة الزراعة تؤكد مطابقة قطاع الدواجن لمعايير سلامة الغذاء

أوضحت وزارة الزراعة بعض النقاط بشأن قطاع الدواجن في لبنان في بيان، جاء فيه:



1. تركز الوزارة جهودها على تعزيز سلامة الغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين وسمعة المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية.

2. يخضع قطاع الدواجن للقرارات التنظيمية المتعلقة بالتسجيل الصحي والشروط المطلوبة لإنشاء وتشغيل المنشآت لضمان منتجات سليمة وخالية من الملوثات.

3. تنظم الوزارة دورات تدريبية للعاملين في قطاع الدواجن، شملت كيفية الحفاظ على سلامة المنتج من المزرعة إلى المستهلك.

4. تشيد الوزارة بقطاع تربية الدواجن في لبنان، الذي أصبح استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني. يتم تصدير بيض الأكل الفائض إلى العديد من الدول بعد إخضاعه للفحوصات اللازمة، بدون أي مشاكل أو رفض.



وأكدت الوزارة استمرارها في التعاون والتنسيق مع النقابات المعنية للحفاظ على هذا القطاع.