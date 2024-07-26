باريس تتسلّم تاجر مخدرات فرنسياً رحّلته السلطات اللبنانية

رحّلت السلطات اللبنانية إلى فرنسا تاجر المخدّرات الفرنسي عبد الكريم طويل المتحدّر من أصول تونسية والذي أوقف في مطار بيروت في آذار، وفق ما أفاد محاميه ومصدر أمني لبناني.



وطويل، الملقب بـ"البروفسور"، أوقف في لبنان في 17 آذار لدى وصوله إلى مطار بيروت، وذلك بناء على نشرة حمراء صادرة بحقّه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في إطار قضية تهريب شحنات من الكوكايين.



ووصل طويل مساء الخميس إلى مطار رواسي-شارل ديغول، وفق ما أفاد محاميه الفرنسي فيليب أوايون وكالة فرانس برس، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها بداية صحيفة لو نوفال أوبسرفاتور.