الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي: زيادة قيمة معاينات الأطباء المتعاقدين مع الصندوق
أخبار لبنان
2024-07-26 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كركي: زيادة قيمة معاينات الأطباء المتعاقدين مع الصندوق
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارًا حمل الرقم 422 قضى بتعديل تعرفة معاينات الأطباء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرة لتصبح مليون ل.ل.
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه "بتاريخ 6/9/2023، وعلى ضوء زيادة الحد الأقصى الخاضع للإشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.، والتزامًا منه بتوظيف أية مصادر تمويلية إضافية في زيادة تقديمات المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارًا حمل الرقم 422 قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطباء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرة لتصبح مليون ل.ل.
ولأن إدارة الصندوق مدركة تمامًا للمتغيرات التي تطرأ على الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وعلى ضوء مضاعفة الحد الأدنى الرسمي للأجور، وفي إطار سعيها الدائم لتحسين التقديمات الصحية والإجتماعية،
وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1321 المتخذ في جلسته عدد 1055 تاريخ 11/7/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 26/7/2024 حملت الرقم 763 قضى بموجبها رفع قيمة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالآتي:
- طبيب أخصائي: 2.000.000 ل.ل.
- طبيب عام : 1.300.000 ل.ل."
وبالتالي، تكون قد تمت مضاعفة معاينات الأطباء 40 ضعفًا عما كانت عليه قبل الأزمة.
وعليه، دعا كركي الأطباء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان وإبداء روح التعاون والتقيد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعًا على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.
كما توجه نقابتي الأطباء في بيروت والشمال لمد يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكرة بغية حماية حقوق المضمونين والحد من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص، آملًا ألا تضطر إدارة الصندوق لاتخاذ إجراءات رادعة بحق الأطباء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.
أخبار لبنان
زيادة
معاينات
الأطباء
المتعاقدين
الصندوق
التالي
الحلبي للمواطنين: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-07-03
كركي: تسهيل استفادة شريك المضمون المتقاعد المتوفي من تقديمات الصندوق الصحية
اقتصاد
2024-07-03
كركي: تسهيل استفادة شريك المضمون المتقاعد المتوفي من تقديمات الصندوق الصحية
0
أخبار لبنان
2024-06-20
كركي: الضمان يغطي 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية
أخبار لبنان
2024-06-20
كركي: الضمان يغطي 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية
0
اقتصاد
2024-04-30
كركي: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة سترفد الضمان بـ 2500 - 3000 مليار ل.ل
اقتصاد
2024-04-30
كركي: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة سترفد الضمان بـ 2500 - 3000 مليار ل.ل
0
منوعات
15:05
أُُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!
منوعات
15:05
أُُصيبت بمرضين نادرين في العام نفسه... وهذا ما قام به الأطباء لإنقاذ حياتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:09
منصوري خلال لقائه تجمع الشركات اللبنانية: 4 مقومات لإعادة البلد الى طريق التعافي
أخبار لبنان
07:09
منصوري خلال لقائه تجمع الشركات اللبنانية: 4 مقومات لإعادة البلد الى طريق التعافي
0
أخبار لبنان
06:06
الحلبي للمواطنين: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات
أخبار لبنان
06:06
الحلبي للمواطنين: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات
0
أمن وقضاء
05:18
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم
أمن وقضاء
05:18
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم
0
أمن وقضاء
03:08
مُرّوجا مخدّرات في الجنوب في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
03:08
مُرّوجا مخدّرات في الجنوب في قبضة أمن الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-12
هاشم صفي الدين: سنزيد من عملياتنا "كمّاً ونوعاً"
أخبار لبنان
2024-06-12
هاشم صفي الدين: سنزيد من عملياتنا "كمّاً ونوعاً"
0
اقتصاد
2024-07-23
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
2024-07-23
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
0
فنّ
2024-05-28
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
فنّ
2024-05-28
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-06
مقدمة النشرة المسائية 6-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-06
مقدمة النشرة المسائية 6-7-2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:47
الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
أخبار دولية
07:47
الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
0
أخبار دولية
05:38
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
أخبار دولية
05:38
أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض
0
أخبار دولية
00:23
هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة
أخبار دولية
00:23
هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:17
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
خبر عاجل
06:17
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
2
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
10:06
قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"
أخبار دولية
10:06
قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"
4
علوم وتكنولوجيا
10:30
اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!
علوم وتكنولوجيا
10:30
اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!
5
حال الطقس
01:46
احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:46
احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس
6
آخر الأخبار
15:53
المقاومة الإسلامية: اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب
آخر الأخبار
15:53
المقاومة الإسلامية: اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب
7
آخر الأخبار
17:03
أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين
آخر الأخبار
17:03
أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين
8
منوعات
15:14
امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
منوعات
15:14
امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More