الحلبي للمواطنين: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات

حذّر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المواطنين من خطورة إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة.



واعتبر أنّها لحظات للبهجة والفرح والإعتزاز.



وناشد الجميع الالتزام بالقوانين، كي لا تتحول الأفراح إلى مآتم.



ولفت إلى أنّ الوزارة ستعلن موعد إصدار النتائج قبل صدورها بساعات، وذلك فور جهوزية اللجان الفاحصة.



كما لفت إلى أنّه سيُحدد الموقع الإلكترونيّ لهذه الغاية.



ونفى الشائعات التي تتداولها وسائط التواصل عن هذا الأمر.



وقال: "نناشد الأهالي والمعنيين للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية وعدم اطلاق النار، ابتهاجًا لما يسببه ذلك من خطر على السلامة العامة وعلى الناس وممتلكاتهم، ولما يسبب هذا الأمر من مآسٍ ويؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء."



وأشار إلى أنّ إطلاق، النار يمثل مخالفة للقانون وهو ممارسة خطيرة وقاتلة ومتخلفة خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة، التي يقف لبنان أمام استحقاقات مصيرية.



وأوضح أنّ وزارة التربية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع تمدد هذه الآفة، كما ستعمل في الوقت نفسه على ملاحقة الأشخاص الذي يطلقون النار ويروعون الأهالي احتفالاً بالنجاح وهو نوع من الأسلوب الاجرامي يهدد المجتمع ويؤدي إلى قتل الأبرياء.