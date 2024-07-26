وزير الزراعة أطلق والنائب البستاني مشروعا زراعيا-بيئيا على "تلة الصليب" في دير القمر

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، مشروع إعادة تشجير القسم الأول من "تلة الصليب" المقدسة في دير القمر، لعودة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء الى تلك المنطقة، والتي كان تأثر قسما منها بفعل الحريق الذي اندلع عام 2021، وذلك بدعوة من النائب فريد البستاتي.



البستاني



وأوضح البستان أن المبادرة تقضي بزرع 100 شجرة من اشجار الصنوبر المثمر لفائدته على مستوى الطبيعة والبيئة ولاحقا الغذائية والصحية وجماليته.



ورأى أن تحويل المساحات القاحلة الى زراعية تحقق البيئة الأفضل وتساعد في خلق مناخ ملائم وطبيعة جميلة، خصوصا في هذه المنطقة تحديدا، لرمزيتها وجماليتها وما تعنيه من تمسك بالأرض والثبات عليها.





الحاج حسن



ونوّه وزير الزراعة بدوره "بمبادرة النائب البستاني البيئية الزراعية، من اجل تعزيز المساحات الخضراء، التي تعكس جمالية دير القمر والشوف عموما".



وشدد على أنها خطوة نحتاج اليها على مستوى كل لبنان، من اجل زيادة المساحات الخضراء، بعدما نالت الحرائق منها الكثير.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة فريد البستاني ووزارة الزراعة لتنمية الزراعة في الشوف والمحافظة على جمالية هذا القضاء الأخضر بإمتياز.