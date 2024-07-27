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باسيل يبدأ جولته في صيدا: للعمل سوياً على مستوى وطني واستراتيجي وللحفاظ على اتفاق الطائف

أخبار لبنان
2024-07-27 | 03:30
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باسيل يبدأ جولته في صيدا: للعمل سوياً على مستوى وطني واستراتيجي وللحفاظ على اتفاق الطائف
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باسيل يبدأ جولته في صيدا: للعمل سوياً على مستوى وطني واستراتيجي وللحفاظ على اتفاق الطائف

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه يجب أن نستطيع العمل سوياً على مستوى البعد الوطني والاستراتيجي، مؤكدا أننا "نختلف بالسياسة ولكن داخليا يجب أن نتضامن خصوصا وأننا نواجه الخطر الاسرائيلي".

كلام باسيل جاء خلال جولة في صيدا استهلّها بزيارة مقر الجماعة الاسلامية في المدينة، على رأس وفد ضم النائبين السابقين امل ابو زيد وسليم خوري، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، مستشار باسيل منصور فاضل، منسق التيار في منطقة جزين أنطوان فرحات، ربيع عواد،  في حضور متابع الملف الوطني في مكتب نائب الرئيس لصيدا والجنوب محمد مجذوب.

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بسام حمود بدوره على أن" صيدا كانت نموذجا للعيش المشترك وكنا نسعى لنقل هذا النموذج للبنان فأن تدخلوا الى صيدا من بوابتها فاهلاً وسهلاً بكم". 

وتابع حمود: "طبعا هناك حرب في الجنوب ونحن كجماعة قرارنا واضح وماضون فيه. ونعتبر أن جزين امتداد طبيعي لصيدا وعلاقتنا مع الاقطاب جيدة ويبنى عليها وعلى تفعيلها ونحن حريصون على كسر الحواجز، و أظن ان المشتركات التي يبنى عليها أكثر من التي نختلف فيها".

المحطة الثانية من جولة باسيل في صيدا كانت في دارة النائب عبد الرحمن البزري، حيث رأى رئيس التيار الوطني الحر أنه يمكن أن يكون هناك موقف عربي متوازن بموضوع غزة، مذكراً بأنه "عندما كان وزيرا للخارجية اتخذ مواقف عدة داعمة للقضية الفلسطينية". 

كذلك تطرق باسيل والبزري الى الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، وكل الممارسات التي تحصل والتي تؤدي إلى انتهاك الطائف.

وهنا شدد باسيل على "أهمية المحافظة على اتفاق الطائف الذي يعطي الصلاحيات لمجلس الوزراء مجتمعا بغياب رئيس الجمهورية".

واكد البزري من جهته "أهمية هذه الزيارة وضرورة أن يكون هناك موقف عربي داعم للقضية الفلسطينية".
 

أخبار لبنان

الجماعة الاسلامية في صيدا

البزري

باسيل

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