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بوشكيان: نحمي الصناعيّ القانونيّ ونحاصر المخالف ونوقف غير الشرعيّ

أخبار لبنان
2024-07-27 | 03:49
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بوشكيان: نحمي الصناعيّ القانونيّ ونحاصر المخالف ونوقف غير الشرعيّ
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بوشكيان: نحمي الصناعيّ القانونيّ ونحاصر المخالف ونوقف غير الشرعيّ

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أنّ الاجتماعات الوزارية – النيابية بالاشتراك مع ممثّلين عن الهيئات الدبلوماسية والمجتمع المدنيّ، المخصّصصة للبحث في جدول أعمال محدّد بالإنماء المناطقيّ والتنمية الاجتماعية ودعم الانتاج الصناعيّ والزراعيّ، ضرورية ومهمّة وتتطلّب متابعة توصياتها في مجلسي النواب والوزراء حتى تحقيقها.

ونوّه بمبادرة النائب فريد البستاني ودعوته إلى الخلوة في دير القمر التي صبّت في هذا الإطار.

 

وقال: “هو الحريص على دفع الاقتصاد قدمًا وتحريك العجلة الانتاجية انطلاقًا من ترؤسّه لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية ومن كونه رجل أعمال ومستثمر ناجح ومقدام يدرك أهمية وضع خارطة طريق بهذا الاتجاه.”


وأوضح الأهداف التي وضعها مع فريق العمل من أجل تحصين الصناعة وحماية الصناعيّ القانونيّ ومحاصرة المخالفين غير المرخّصين حتى ايقافهم عن العمل

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