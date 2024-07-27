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كلاس يناشد النواب: لعدم تمديد سن التقاعد للموظفين لان الفراغ في القاعدة لا يقل خطرا عن الفراغ في الرئاسة
أخبار لبنان
2024-07-27 | 04:12
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كلاس يناشد النواب: لعدم تمديد سن التقاعد للموظفين لان الفراغ في القاعدة لا يقل خطرا عن الفراغ في الرئاسة
ناشد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس رؤساء واعضاء الكتل النيابية والنواب الاهتمام بمستقبل الشباب وعدم حرمانهم من فرص الانتساب إلى الدولة و الانخراط بالمؤسسات الادارية.
وطالب كلاس بعدم تمديد سن التقاعد للموظفين مهما كانت رتبهم وتحت أي مسمى او عذر،معتبرا أن اي اقتراح بتمديد سن التقاعد سيحرم الموظفين الذين لا يزاولون في الخدمة من فرص الترقي.
وشدد على ضرورة فتح مجالات التوظيف امام الشبآب للحد من الهجرة ولتجديد الادارة ورفدها بعنصر الشباب، داعيا الشباب إلى الانخراط في الجيش والأسلاك العسكرية والامنية والادارية وإلى المطالبة بحقهم بخدمة الوطن.
وأنذر وزير الشباب والرياضة بحدوث فراغات ادارية واسعة ان لم تعمد الحكومة الى بحث هذا الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإدارية في مؤسسات الدولة.
ورأى كلاس أنه مع المناشدة الدائمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، لكن الأمور قد تزداد تفاقما إن لم يتم سد الفراغات الإدارية وفق الأصول، من خلال الإعلان عن الشواغر و فتح دورات انتساب إلى الادارات العامة.
وكرر ان الفراغ في القاعدة لا يقل خطرا عن الفراغ في رئاسة الدولة، و هذا ما يجب التنبه له.
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