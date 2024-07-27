باسيل زار المفتيين عسيران وسوسان في إطار جولته الصيداوية

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اهمية التضامن الوطني في مواجهة اسرائيل، معبّرا عن "تقديرنا للدور الجامع الذي يلعبه الشيخ محمد عسيران والقيادات الروحية في صيدا بحكمة وتبصّر لإرساء قيم التلاقي والانفتاح والعيش الواحد".



جاء ذلك في إطار جولة باسيل الصيداوية ولقائه المفتي الجعفري الشيخ محمد عسيران.



بعدها انتقل باسيل الى دار الإفتاء في صيدا، حيث التقى المفتي سليم سوسان الذي رحب بالوزير باسيل، ورأى أنه "عنوان الوحدة الوطنية في لبنان".



وشدد باسيل على أن "صيدا تبقى رمزاً للاعتدال والتلاقي وليس لأنها فقط عاصمة الجنوب بل لأنها احتضنت المقاومة".



ولفت الى انه "أمام الأخطار الكبيرة يجب أن نتوحد"، مضيفا: "جميعنا نتلاقى كلبنانيين وكل منا يعبر عن ارادته بالبقاء ونتفق على أن لا مشروع لنا الا الدولة ويجب أن نتضامن مع بعضنا بهذه المرحلة الصعبة لتمريرها".



بدوره، شدد سوسان على أن "صيدا أكدت انها عنوان الوحدة الوطنية والوفاق وهذا التفاهم يثبت بموضوع وحدة اللبنانيين".