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الجيش الإسرائيلي: سفينة حربية اعترضت مسيّرة آتية من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية

أخبار لبنان
2024-07-27 | 06:44
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الجيش الإسرائيلي: سفينة حربية اعترضت مسيّرة آتية من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية
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الجيش الإسرائيلي: سفينة حربية اعترضت مسيّرة آتية من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سفينة حربية تابعة للأسطول الإسرائيلي، وبالتعاون مع القوات الجوية، اعترضت مسيّرة آتية من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه يسود اعتقاد بأن المسيّرة كانت تستهدفُ منصة غاز في المنطقة، ولكن لم يتضحْ بعد ما إذا كان غرضُها الاستطلاع أم تنفيذ هجوم.

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