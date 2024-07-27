المقاومة الاسلامية تنفي الادعاءات عن استهداف مجدل شمس: ‏لا علاقة لنا بالحادث

نفت المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإ‏علام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس.



وأكدت ألا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق. ونفت نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص.‏