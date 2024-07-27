جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه

قام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بجولة في الجنوب شملت صيدا وجزين ومنطقتها.



وفي صيدا إستهل باسيل جولته، بلقاءات عقدها مع نائب رئيس الجماعة الإسلامية بسام حمود، ثم التقى شخصيات روحية إسلامية ومسيحية وشخصيات نيابية وأطلق مواقف في السياسة في أكثر من اتجاه.