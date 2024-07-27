أدرعي: حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس... والمقاومة الإسلامية: لا علاقة ‏لنا

#عاجل حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو #مجدل_شمس
بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع والمعلومات الاستخبارية الواردة لدينا يتضح ان #حزب_الله الإرهابي يقف وراء إطلاق القذيفة الصاروخية التي أصابت ملعب كرة قدم في مجدل شمس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين ومن بينهم أطفال
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2024
#عاجل حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو #مجدل_شمس
بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع والمعلومات الاستخبارية الواردة لدينا يتضح ان #حزب_الله الإرهابي يقف وراء إطلاق القذيفة الصاروخية التي أصابت ملعب كرة قدم في مجدل شمس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين ومن بينهم أطفال