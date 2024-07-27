أدرعي: حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس... والمقاومة الإسلامية: لا علاقة ‏لنا

كتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس": "حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس".



وقال: "بناء على تقييم الوضع في الجيش الاسرائيلي والمعلومات الاستخبارية الواردة لدينا يتضح أن حزب الله يقف وراء إطلاق القذيفة الصاروخية التي أصابت ملعب كرة قدم في مجدل شمس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين ومن بينهم أطفال".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد نفت نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، مؤكدة ألا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق.‏