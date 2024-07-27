الحكومة اللبنانية: استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي... ولوقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات

اعلنت الحكومة اللبنانية في بيان" ادانتها كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين ودعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".
وشدد البيان على" ان استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".
Press Release from the Government…
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 27, 2024
اعلنت الحكومة اللبنانية في بيان" ادانتها كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين ودعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".
وشدد البيان على" ان استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".
Press Release from the Government…