الحكومة اللبنانية: استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي... ولوقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات

أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان، ادانتها كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات.



وشدد البيان على أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية.