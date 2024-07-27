وزير خارجية إسرائيل: نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله

نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل تقترب من الدخول في حرب شاملة مع "حزب الله" ولبنان، بعدما أدى هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى مقتل 10 أشخاص اليوم السبت.



وقال كاتس للموقع: "هجوم حزب الله اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء، وسيكون الرد وفقا لذلك. إننا نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد نفت نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، مؤكدة ألا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق.‏