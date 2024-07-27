جنبلاط تلقّى اتصالاً من هوكشتاين: لضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

تلقّى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً من الموفد الأميركي الى منطقة الشرق الأوسط آموس هوكشتاين الذي أعرب عن قلقه من تطورات الوضع على جبهة جنوب لبنان في ضوء حادثة مجدل شمس.



وقد جدد جنبلاط التشديد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، مؤكداً تضامنه في مواجهة هذا العدوان مع كل اللبنانيين.



وأشار جنبلاط إلى ألا فرق بين الشهداء في جنوب لبنان والجولان وفلسطين الذين يسقطون جراء هذا العدوان، لافتاً إلى أنه مستمر "في موازاة ذلك بالجهود لمحاولة عدم اتساع الحرب ضمن ما هو متاح".