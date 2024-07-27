الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جنبلاط: نحذّر مما يعمل عليه العدو لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة
أخبار لبنان
2024-07-27 | 15:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جنبلاط: نحذّر مما يعمل عليه العدو لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة
توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في تصريح حول حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل، بـ"خالص التعازي والمواساة بالضحايا الشهداء الذين قضوا، لعائلاتهم وعموم أبناء الجولان السوري المحتل".
وأكد أنّ "استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان"، قائلا: "تاريخ العدو الإسرائيلي وحاضره مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين من دون هوادة، والدعوة الى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريض في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".
وأضاف: "في ضوء بيان حزب الله الذي ينفي علاقة المقاومة الإسلامية بما حصل في مجدل شمس، فإننا نشدد على التحذير والتنبيه ممّا يعمل عليه العدو الإسرائيلي منذ زمنٍ بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوّناتها، وقد أسقطنا هذا المشروع في السابق، وإذ يطل برأسه من جديد فنحن له بالمرصاد إلى جانب المقاومة وكل المقاومين الذين يواجهون الإجرام والاحتلال الإسرائيلي".
أخبار لبنان
وليد جنبلاط
مجدل شمس
الجولان
حزب الله
العدو الإسرائيلي
التالي
بوشكيان: نحمي الصناعيّ القانونيّ ونحاصر المخالف ونوقف غير الشرعيّ
باسيل يبدأ جولته في صيدا: للعمل سوياً على مستوى وطني واستراتيجي وللحفاظ على اتفاق الطائف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:54
مسؤول في حزب الله لـ"رويترز": لسنا مسؤولين عن الضربة على مجدل شمس بالجولان المحتل
آخر الأخبار
12:54
مسؤول في حزب الله لـ"رويترز": لسنا مسؤولين عن الضربة على مجدل شمس بالجولان المحتل
0
آخر الأخبار
14:43
أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي هجوم الجولان إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله
آخر الأخبار
14:43
أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي هجوم الجولان إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله
0
أخبار لبنان
14:11
أدرعي: حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس... والمقاومة الإسلامية: لا علاقة لنا
أخبار لبنان
14:11
أدرعي: حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس... والمقاومة الإسلامية: لا علاقة لنا
0
أخبار دولية
14:03
عشرة قتلى إثر إطلاق صواريخ على الجولان المحتل... والجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله
أخبار دولية
14:03
عشرة قتلى إثر إطلاق صواريخ على الجولان المحتل... والجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:26
وزير الأشغال: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية
أخبار لبنان
16:26
وزير الأشغال: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية
0
أخبار لبنان
16:03
السفير الإيراني: الـ"لاءات الثلاث" لا تزال تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
16:03
السفير الإيراني: الـ"لاءات الثلاث" لا تزال تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
15:48
شيخ العقل استنكر الهجوم على مجدل شمس
أخبار لبنان
15:48
شيخ العقل استنكر الهجوم على مجدل شمس
0
أخبار لبنان
15:19
جنبلاط تلقّى اتصالاً من هوكشتاين: لضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان
أخبار لبنان
15:19
جنبلاط تلقّى اتصالاً من هوكشتاين: لضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:00
أكسيوس: اجتماع مرتقب الأحد لمديري CIA والموساد ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية لبحث مقترح إسرائيل
آخر الأخبار
10:00
أكسيوس: اجتماع مرتقب الأحد لمديري CIA والموساد ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية لبحث مقترح إسرائيل
0
رياضة
06:00
مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟
رياضة
06:00
مزاد في نيويورك يعرض خزانة كوبي براينت في غرفة الليكرز للبيع... فكم بلغت قيمتها؟
0
منوعات
2024-07-20
"المعتدي علي موجود بين الحضور"... ملكة جمال كنساس تفجر حقيقة صادمة خلال خطاب قبولها كفائزة! (فيديو)
منوعات
2024-07-20
"المعتدي علي موجود بين الحضور"... ملكة جمال كنساس تفجر حقيقة صادمة خلال خطاب قبولها كفائزة! (فيديو)
0
فنّ
05:35
القضاء الفرنسي حَفظَ قضية ضبط أسلحة في منزل النجم آلان ديلون
فنّ
05:35
القضاء الفرنسي حَفظَ قضية ضبط أسلحة في منزل النجم آلان ديلون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:12
تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
17:12
تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
13:55
جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه
أخبار لبنان
13:55
جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس
0
أخبار دولية
13:43
الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
أخبار دولية
13:43
الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
افتتاح مبهر للألعاب الأولمبية في فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
افتتاح مبهر للألعاب الأولمبية في فرنسا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:36
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
آخر الأخبار
16:36
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
2
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
3
موضة وجمال
15:45
إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!
موضة وجمال
15:45
إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!
4
موضة وجمال
16:08
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
موضة وجمال
16:08
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
5
موضة وجمال
15:58
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
موضة وجمال
15:58
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
6
منوعات
07:30
رنيم بو خزام تنعى والدها بكلمات مؤثرة: "بلحظة بيخلص كل شي"! (صورة)
منوعات
07:30
رنيم بو خزام تنعى والدها بكلمات مؤثرة: "بلحظة بيخلص كل شي"! (صورة)
7
موضة وجمال
16:45
ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!
موضة وجمال
16:45
ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!
8
موضة وجمال
13:46
تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024! (صور)
موضة وجمال
13:46
تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More