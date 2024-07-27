بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت ال "لاءات التلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على #لبنان و المنطقه:
- أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.
- ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية…
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) July 27, 2024
بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت ال "لاءات التلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على #لبنان و المنطقه:
- أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.
- ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية…