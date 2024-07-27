السفير الإيراني: الـ"لاءات الثلاث" لا تزال تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة

كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على منصة "اكس": "بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لا تزال الـ"لاءات الثلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة:



- أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.



- ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.



- ثالثاً "لا نخافها" بكل ما للكلمة من معنى، ولأعداءنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن المقاومة".