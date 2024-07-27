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السفير الإيراني: الـ"لاءات الثلاث" لا تزال تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة

أخبار لبنان
2024-07-27 | 16:03
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السفير الإيراني: الـ&quot;لاءات الثلاث&quot; لا تزال تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة
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السفير الإيراني: الـ"لاءات الثلاث" لا تزال تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة

كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على منصة "اكس": "بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لا تزال الـ"لاءات الثلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان والمنطقة:

- أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.

- ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.

- ثالثاً "لا نخافها" بكل ما للكلمة من معنى، ولأعداءنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن المقاومة".
 

أخبار لبنان

مجتبى أماني

الحرب

لبنان

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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