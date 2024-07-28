الجيش الإسرائيلي: غارات على سلسة أهداف لحزب الله ليلًا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ان طائراته نفذت هجمات على حزب الله ليلا، بعد مقتل 12 شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم.وقال الجيش في بيان "شن الجيش الاسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية غارات على سلسلة أهداف لحزب الله في أنحاء لبنان، ومن بين الأهداف مخازن أسلحة وبنى في مناطق الشبريحا وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا".