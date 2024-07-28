الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير غملوش: قرار العدل الدولية يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
2024-07-28 | 01:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السفير غملوش: قرار العدل الدولية يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية
رأى السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، أن "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، إدانة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية واعتباره غير قانوني، يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية، ونظرة مختلفة تماما عن المرحلة السابقة، ستتبلور ملامحها في السنوات المقبلة، خصوصا بعد انتهاء الحرب على غزة".
وقال: "منذ نكبة 1948 صدر 86 قرارا عن مجلس الامن والجمعية العامة والاونيسكو بشأن الانتهاكات الاسرائيلية وسياسة الاستيطان، دعت جميعها الى العودة الى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى ايلول 2000 ووقف اعمال الحفريات في مدينة القدس الشرقية، كما استنكرت القرارات القيود التي فرضتها اسرائيل على المسجد الاقصى، ولكن بقيت جميعها حبرا على ورق".
واشار الى ان "اعتراف عدد من الدول أخيرا بفلسطين يؤشر الى تغيير جذري في السياسة الدولية ولو بشكل خجول نسبيا، يتبين ذلك في بعض مقالات الرأي التي تنشر في الاعلام والتي كانت تصف الفلسطينيين بالارهابيين، وانتقلت من مرحلة التأييد الاعمى لاسرائيل، الى مرحلة المطالبة بانصاف الفلسطينيين والاعتراف بحقهم في العيش بكرامة، خصوصا بعد حرب طوفان الاقصى التي حصدت حتى الساعة زهاء 30 الف شهيد معظمهم من المواطنين العزل، دون ان ننسى الضغط الذي مارسه الراي العام العالمي الذي فعل فعله ايضا خصوصا على مستوى طلاب الجامعات الذين طالبوا بانصاف الشعب الفلسطيني كي يستطيع العيش في ارضه بسلام وانهاء الاحتلال ".
ورأى ان "لا حل لازمات الشرق الاوسط الا بعد الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، يعيش فيها الفلسطيني حريته وليس العبودية".
وسأل غملوش: "كم ستزهق ارواح وتسيل دماء في الحروب التي تخاض في الشرق الاوسط، كي تنفذ قرارات مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية".
أخبار لبنان
غملوش:
العدل
الدولية
لمرحلة
جديدة
التعاطي
القضية
الفلسطينية
التالي
مجلس كنائس الشرق الأوسط: لتقديم الاعتذار من جميع الذين تم الاستهزاء بمقدساتهم
المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة "اليونيفيل" يدعوان لضبط النفس على الحدود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-19
الرئاسة الفلسطينية ترحب بـ"قرار تاريخي" لمحكمة العدل الدولية في شأن الاحتلال الاسرائيلي
أخبار دولية
2024-07-19
الرئاسة الفلسطينية ترحب بـ"قرار تاريخي" لمحكمة العدل الدولية في شأن الاحتلال الاسرائيلي
0
أخبار دولية
2024-05-24
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-05-24
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
0
آخر الأخبار
2024-05-08
الصايغ لـ حوار المرحلة: لا قرار لبنانيًا اليوم بما يحصل في الجنوب والقضية الفلسطينية لا تنتهي والكتائب شددت على ان الحل الوحيد هو حل القضية الفلسطينية لاستقرار العالم العربي
آخر الأخبار
2024-05-08
الصايغ لـ حوار المرحلة: لا قرار لبنانيًا اليوم بما يحصل في الجنوب والقضية الفلسطينية لا تنتهي والكتائب شددت على ان الحل الوحيد هو حل القضية الفلسطينية لاستقرار العالم العربي
0
أخبار دولية
2024-07-19
محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"
أخبار دولية
2024-07-19
محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:31
روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
05:31
روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
أخبار لبنان
05:20
الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
0
أخبار لبنان
05:16
قبلان في رسالة الى الموحدين الدروز: هدف الصهيوني تمزيق وحدتنا
أخبار لبنان
05:16
قبلان في رسالة الى الموحدين الدروز: هدف الصهيوني تمزيق وحدتنا
0
أخبار لبنان
05:12
عودة: كم ينقص هذا البلد أبرار يحكمونه بالعدل والإستقامة والإنصاف
أخبار لبنان
05:12
عودة: كم ينقص هذا البلد أبرار يحكمونه بالعدل والإستقامة والإنصاف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:11
أدرعي: حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس... والمقاومة الإسلامية: لا علاقة لنا
أخبار لبنان
14:11
أدرعي: حزب الله يقف خلف إطلاق القذيفة نحو مجدل شمس... والمقاومة الإسلامية: لا علاقة لنا
0
أخبار دولية
02:59
خامنئي ينصّب بزشكيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات
أخبار دولية
02:59
خامنئي ينصّب بزشكيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات
0
منوعات
2024-07-23
"الأب البطل"... حاول إنقاذ ابنتيه بعد سقوطهما في سكة القطار: ومشهد يوثق الحادثة (فيديو)
منوعات
2024-07-23
"الأب البطل"... حاول إنقاذ ابنتيه بعد سقوطهما في سكة القطار: ومشهد يوثق الحادثة (فيديو)
0
منوعات
2024-07-11
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادمة!
منوعات
2024-07-11
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:37
بعد حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل... هذه هي آخر المستجدات
أخبار دولية
03:37
بعد حادثة مجدل شمس في الجولان المحتل... هذه هي آخر المستجدات
0
أخبار دولية
17:12
تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
17:12
تطور أمني بارز في الجولان المتحل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
13:55
جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه
أخبار لبنان
13:55
جولة لباسيل على منطقتي صيدا وجزين... ومواقف في أكثر من اتجاه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
من صناعة التيجان لمسابقة ملكة جمال الكون الى مسابقة ملكة جمال لبنان... مجوهرات معوض فخر الصناعة اللبنانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطور أمني بارز في الجولان المحتل... وآبار الغاز الإسرائيلية تدخل مرمى مسيرات "حزب الله" لأول مرة منذ طوفان الأقصى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
البطريرك الدويهي من مكرم الى طوباوي فقديس: هذه مراحل درب القداسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس
0
أخبار دولية
13:43
الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
أخبار دولية
13:43
الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الالعاب الاولمبية أدهشت العالم... وهذه هي المعاني وراء لوحاتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
15:58
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
موضة وجمال
15:58
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
2
آخر الأخبار
16:36
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
آخر الأخبار
16:36
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
3
موضة وجمال
17:53
والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)
موضة وجمال
17:53
والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)
4
موضة وجمال
16:45
ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!
موضة وجمال
16:45
ندى كوسا ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2024!
5
موضة وجمال
16:08
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
موضة وجمال
16:08
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
6
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
خبر عاجل
12:09
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
7
موضة وجمال
15:45
إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!
موضة وجمال
15:45
إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!
8
موضة وجمال
17:30
إليكم لحظة إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)
موضة وجمال
17:30
إليكم لحظة إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More