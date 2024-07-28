إيران تحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان اليوم، أن الجمهورية الإسلامية تحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان.



ويأتي التحذير على خلفية واقعة مرتفعات الجولان.



وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا من بينهم أطفال قُتلوا أمس السبت في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.



واتهمت السلطات الإسرائيلية "حزب الله" بالوقوف وراء الهجوم وتوعدت بالرد. ولكن "حزب الله" أكد ألا علاقة ‏له بالحادث على الإطلاق.