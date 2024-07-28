أبو الحسن للـLBCI: اسرائيل المستفيدة من حادث مجدل شمس المريب بتوقيته وشكله

أكد النائب هادي أبو الحسن ان " الحادث الذي شهدته مجدل شمس مريب بتوقيته وشكله".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "هناك سؤال يطرح نفسه، من هو المستفيد مما حصل في مجدل شمس؟ اسرائيل هي المستفيدة بعد ما رأيناه من احتفالية في الكونغرس، وبعد الغطاء الذي حاز عليه نتنياهو، اما هو يفتش عن ذريعة لفرض عدوانه؟".



واضاف "لقد عبّرنا منذ بداية الحرب عن موقفنا بالنسبة لحزب الله، ونحن لا نريد أي ذريعة لتوسيع الحرب، ولا يمكننا الخطأ في التقدير وتحميل فريق يقاوم اليوم المسؤولية، في ظل ما نراه في غزة ولبنان، وهناك كلام عن منطقة جديدة واعادة رسم الخرائط".



واشار الى ان "ما حصل امس ممكن ان يكون من أجل اثارت فتن طائفية لاسيما في طائفة الموحدين الدروز".



وفي ملف انفجار الرابع من آب، قال "نناقش الاجراءات القانونية في انفجار المرفأ، ونريد أن نصل الى الحقيقة، وهناك شبهات حول اسرائيل في الملف".

