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ويليام نون للـLBCI: لدينا أهداف سنتحدث عنها في ذكرى 4 آب
أخبار لبنان
2024-07-28 | 04:42
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ويليام نون للـLBCI: لدينا أهداف سنتحدث عنها في ذكرى 4 آب
أعلن ويليام نون شقيق الضحية جو نون أن لديهم أهداف ونقاط سيتحدثون عنها في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الأشخاص الذين يريدون المشاركة في ذكرى 4 آب يشاركون من أجل أنفسهم ومن أجل بلدهم وعاصمتهم بيروت".
وأضاف: "نحن نقوم بكل ما يمكن أن نقوم به خلال السنة ومطلوب من اللبنانيين هاتين الساعتين لمن يستطيع ويحب أن يكون معنا".
ولفت الى أن "كل الموضوع بيد القاضي جمال الحجار"، قائلا: "نحن في ذكرى 4 آب سنشد على يد القاضي الحجار ونحن بانتظار فعل منه".
أخبار لبنان
ويليام نون
ذكرى
انفجار
مرفأ بيروت
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