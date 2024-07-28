عودة: كم ينقص هذا البلد أبرار يحكمونه بالعدل والإستقامة والإنصاف

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة قداس الأحد في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت، في حضور حشد من المؤمنين.بعد القداس ألقى عظة جاء فيها: " كم ينقص هذا البلد أبرار يحكمونه بالعدل والإستقامة والإنصاف والصدق! أسبوع يفصلنا عن ذكرى فاجعة مست كل بيت بيروتي وما زلنا ننتظر كشف الحقيقة وإحقاق العدالة عل ذلك يثلج بعض الشيء القلوب الدامية ويريح النفوس المعذبة. كم يلزمنا أبرار يقفون في وجه الظلم والتسلط واستباحة البلد ودستوره، وفي وجه تفتيت الدولة وتفريغ مؤسساتها، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وقريبا غيرها، عوض العمل على انتشالها من تحت ركام الفساد والغبن. البر فعل إلهي غائب عن ضمائر مسؤولي هذا البلد، عساهم يجدون الطريق نحوه حتى ينهض الكل، ويعود البلد ملاذا آمنا لأبنائه".