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الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
أخبار لبنان
2024-07-28 | 05:20
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الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
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الراعي: ندعو السياسيين الى تحمل مسؤولية خراب البلد
رأى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "مجتمعنا اللبناني بات يعيش في هيكلية خطيئة، لأن كل واحد يخطأ ولا يتوب عن خطيئته، ما جعل الخطيئة غير موجودة، أو خطيئة اجتماعية لا أحد مسؤول عنها".
وقال الراعي في عظة قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان: "كم نتمنى لو أن السياسيين وأصحاب النفوذ المعرقلين انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة وثمانية أشهر، عادوا إلى أعماق نفوسهم، وأصغوا إلى صوت ضميرهم صوت الله في أعماقهم، لأدركوا خطأهم الجسيم وتابوا عنه، واتخذوا قرارًا تاريخيا حرا، ولأنقذوا أنفسهم والبلاد"
وأضاف: "إننا ندعوهم واحداً واحداً إلى تحمل مسؤولية خراب البلد بمؤسساته الدستورية وبالميثاق، وبحالة الاقتصاد المنهار، وبازدياد الفقر وهجرة خيرة شبابنا، إننا ندعوهم إلى اتخاذ قرار شجاع، مدركين خطأهم الكبير بحق الشعب اللبناني الذي إتمنهم على السلطة لخيره".
من جهة أخرى، اعتبر الراعي أنه "من دواعي الإشمئزاز والغضب تلك المشهدية الحقيرة واللا أخلاقية المعادية للسيد المسيح وللمسيحية التي ظهرت في إفتتاحية الألعاب الأولمبية في باريس أول من أمس"، قائلا: "يا للإنحطاط الأخلاقي الذي بلغ ذروته وهو دليل إفلاس من جهة، وعلامة حقد على المسيح والمسيحية ومقدساتها. فإننا نشجب هذا العمل المنافي لقدسية الحرية وللقيم الروحية والإنسانية والأخلاقية. وندعو أبناءنا المؤمنين لصلاة التكفير عن هذه الإهانة لستر القربان ولقلبي يسوع ومريم".
وأعرب عن أسفه لقرار نقل مؤسسة الـUNESCO كمكتب إقليمي للبلدان العربية من بيروت إلى عمان. وقال: "هذا المكتب الإقليمي موجود في بيروت منذ سنة ١٩٦١ بموجب القرار ۱۲۳۳ لجمعية الـUNESCO العمومية. وعلمنا أن قرار النقل معلق حاليا، فإنا نرجو القيمين بالرجوع عنه الخير وجود هذا المكتب الإقليمي في لبنان بالنظر إلى كمية المدارس والجامعات وقدرة لبنان العلمية والتربوية، ونظامه الديمقراطي وتعدديته الثقافية والدينية، وتوقيع لبنان لشرعة حقوق الإنسان، وإدخالها في دستوره".
أخبار لبنان
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انتخاب
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