بوحبيب لـ"رويترز": الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس

كشف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لوكالة "رويترز" أن الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس.



وأعلن بوحبيب أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضا.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، التي اتهمت "حزب الله" بالمسؤولية عن القصف.



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد نفت نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس في هضبة الجولان المتحلة، مؤكدة ألا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق.‏