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مصدران أمنيان لـ"رويترز": حزب الله في حالة استنفار شديد
أخبار لبنان
2024-07-28 | 06:42
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مصدران أمنيان لـ"رويترز": حزب الله في حالة استنفار شديد
كشف مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" أن حزب الله "في حالة استنفار شديد" اليوم.
وجاء ذلك مع تصاعد التوتر عقب هجوم على هضبة الجولان المحتلة اتهمت إسرائيل "حزب الله" بالمسؤولية عنه. لكن "حزب الله" أكد ألا علاقة له بالحادث على الإطلاق.
وذكر المصدران الأمنيان أن "حزب الله" بادر بإخلاء بعض المواقع المهمة في جنوب لبنان وفي سهل البقاع شرق البلاد تحسبا لشن إسرائيل هجوما.
وقالا إن حزب الله "أخلى بعض المراكز المهمة في الجنوب والبقاع خلال الساعات الماضية".
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