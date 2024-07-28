ميقاتي في سلسلة إتصالات ديبلوماسية وسياسية: لوقف مستدام لاطلاق النار على الجبهات لأنّه الحل الوحيد لمنع حدوث مزيد من الخسائر

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة إتصالات ديبلوماسية وسياسية، في اطار متابعة الاوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الاسرائيلية المتكررة ضد لبنان.

وشدد ميقاتي على أنّ الحلّ يبقى في التوصّل إلى وقف شامل لاطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدوليّ الرقم 1701، “للتخلص من دورة العنف، التي لا جدوى منها وعدم الانجرار الى التصعيد الذي يزيد الاوضاع تعقيدًا ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه".

ودعا إلى وقف مستدام لاطلاق النار على الجبهات، “لأنّه الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية ولتجنب المزيد من تفاقم الاوضاع ميدانيًا".

وأوضح أنّ الموقف اللبنانيّ يلقى تفهمًا لدى اصدقاء لبنان وأنّ الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دوليّ واوروبيّ وعربيّ، لحماية لبنان ودرء الاخطار عنه.

وقد اطلع رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على حصيلة الاتصالات الجارية في هذا السياق ايضًا.

كما اجرى سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين في اطار المتابعة الدورية لشؤون وزاراتهم.