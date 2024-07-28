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في اليوم الثالث على حريق قبعيت... رقعة النيران تصل إلى خراج بلدة حبشيت المجاورة

أخبار لبنان
2024-07-28 | 11:56
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في اليوم الثالث على حريق قبعيت... رقعة النيران تصل إلى خراج بلدة حبشيت المجاورة
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في اليوم الثالث على حريق قبعيت... رقعة النيران تصل إلى خراج بلدة حبشيت المجاورة

توسعت رقعة النيران داخل خراج بلدة قبعيت لليوم الثالث على التوالي، لتصل إلى خراج بلدة حبشيت المجاورة.

 

وقطعت النيران الوادي الذي يفصل بين البلدتين، فقضى الحريق على مساحات شاسعة من الاراضي الحرجية و الزراعية.

 

ووقعت عدة اصابات في صفوف المتطوعون في فريق المستجيب الاول و الدفاع المدنيّ و الجيش اللبنانيّ و جمعية درب عكار.

 

وأسعفهم الصليب الأحمر اللبنانيّ فرع حرار ونقلهم إلى مستشفى الحبتور.

 

وتدخلت مروحيات تابعة لسلاح الجو في الجيش اللبنانيّ، لإخماد النيران و لكن سرعة الرياح و كثافة الاشجار عثّرت ذلك.

 

وانتشرت المخاوف من وصول النيران الى المنازل، إذ إنّ اهالي البلدتين أطلقوا الصرخات العديدة، لتوحيد الجهود في القضاء على النيران.

 

وكان قد اندلع حريق كبير في المناطق الحرجية في خراج بلدة بزال - عكار وتمدّد في اتجاه الغابات القريبة في بلدتي حبشيت وقبعيت القريبتين.

أخبار لبنان

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