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جنبلاط: حان الوقت لأن تفهم إسرائيل أنها لن تستطيع القضاء على روح المقاومة
أخبار لبنان
2024-07-28 | 12:01
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جنبلاط: حان الوقت لأن تفهم إسرائيل أنها لن تستطيع القضاء على روح المقاومة
شدد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على أنه "ما من أحد يعطي دروسًا لمجدل شمس."
وفي حديث لقناة "الجزيرة"، أشار إلى أن "الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة أطلقت الصاروخ على مجدل شمس هو كذب."
وقال: "إسرائيل تهاجم وتقتل وتدمر في كل لحظة في لبنان، وحان الوقت لأن تفهم أنها لن تستطيع القضاء على روح المقاومة."
وعول على "جهود الرئيس بري في التوصل مع المبعوث الأميركي لوقف إطلاق نار جدي في جنوب لبنان."
وأكد أن حزب الله مقاومة لبنانية وجزء من لبنان، وهو يحترم قواعد الإشتباك في العمليات التي ينفذها ويرد عندما تخرقها إسرائيل."
ورأى أنه "لا يمكن ردع نتنياهو إلا إذا توقف المد الأميركي له بالسلاح والذخيرة."
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