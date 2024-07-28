وزارة الخارجية الأردنية تحذّر من التصعيد الخطير في الجنوب: للالتزام بقرار مجلس الأمن ١٧٠١

حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من التصعيد الخطير في جنوب لبنان ومن تداعيات إشعال حرب جديدة ضد لبنان، في ضوء التطورات الخطيرة التي شملت سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس السورية المحتلة.

كما حذّرت الوزارة من أنّ التصعيد في الجنوب اللبنانيّ قد يدفع نحو توسع الحرب إلى حرب إقليمية شاملة.

وأكد المتحدث الرسميّ باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته.

وشدد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

وأكد السفير القضاة أن استمرار العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر ويهدد بتوسع الصراع إقليميًا.

ودعا إلى إطلاق تحرك دولي فاعل يفرض وقف العدوان بشكل فوري وينهي الكارثة الإنسانية التي يسبب لحماية الشعب الفلسطينيّ من المزيد من المجازر والدمار وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.