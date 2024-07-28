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الولايات المتحدة حمّلت حزب الله مسؤولية الهجوم الصاروخيّ

أخبار لبنان
2024-07-28 | 13:19
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الولايات المتحدة حمّلت حزب الله مسؤولية الهجوم الصاروخيّ
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الولايات المتحدة حمّلت حزب الله مسؤولية الهجوم الصاروخيّ

حمّلت الولايات المتحدة “حزب الله” مسؤولية الهجوم الصاروخيّ الذي أدى إلى مقتل 12 طفلًا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

 

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ أدريان واتسون في بيان: "هذا الهجوم نفذه “حزب الله”، إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها.”

 

وأوضح البيت الأبيض أنّه يجري محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم.

 

ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة تعمل أيضًا على إيجاد حل دبلوماسيّ على امتداد الخط الأزرق من شأنه أن ينهي الهجمات نهائيًا ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم.

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