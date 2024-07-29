شهيدان و3 جرحى بينهم طفل باستهداف سيارة ودراجة نارية على طريق ميس الجبل - شقرا

استهدفت مسيّرة معادية سيارة بين ميس الجبل وشقرا على طريق القلعة، وأسفرت عن جريحين.



كما استُهدفت دراجة نارية على طريق ميس الجبل – شقرا قرب قلعة دوبيه على الطريق بين ميس الجبل وشقرا، اسفرت عن شهيدين وطفل جريح طفل.



وكان الطيران الحربي والمسيّر أغار على بلدة مركبا بعد منتصف الليل، مستهدفا منزلا دون وقوع اصابات، وعلى بلدة رب ثلاثين فجرا قرب حسينية البلدة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.