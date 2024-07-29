الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توضيح للحلبي عن علامات الاستلحاق والأشقر يحدد خطوات إعادة النظر بالعلامات

أخبار لبنان
2024-07-29 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توضيح للحلبي عن علامات الاستلحاق والأشقر يحدد خطوات إعادة النظر بالعلامات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توضيح للحلبي عن علامات الاستلحاق والأشقر يحدد خطوات إعادة النظر بالعلامات

اوضح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي انه "بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لعام 2024، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي التزامها أحكام المرسوم الرقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة) لاسيما المادة العاشرة منه، حيث لم يتم اعتماد علامات استلحاق لفروع الاجتماع والاقتصاد والعلوم العامة وعلوم الحياة، وذلك لعدم الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء، حيث استفاد المرشحون من التوصيف المعتمد للامتحانات الرسمية لهذا العام بوجود مواد وأسئلة اختيارية. أما فرع الآداب والإنسانيات، فقد تم اعتماد علامات استلحاق لتحقيق التوازن في نسبة النجاح النسبي مع باقي الفروع".

وأصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر التعميم الرقم ٥٢ المتعلق بطلب إعادة  النظر في علامات المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام ٢٠٢٤ وجاء في التعميم :
 
" يُطلب إلى جميع المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024 ، الراغبين بالتقدم بطلب لإعادة النظر بعلامات امتحاناتهم الرسمية التي سبق لهم التقدم بها هذا العام، التزام الآتي:
- تقديم الطلب خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم.
- استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب المنوه عنه، الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي حصراً. 
- تعبئة المعلومات المطلوبة كافة لاسيما (رقم الترشيح ورقم الهاتف والمواد المطلوب مراجعة علاماتها) والتأكد من صحتها، قبل إرسالها.
- انتظار رد الجهة المعنية عبر الهاتف الخاص بصاحب العلاقة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، mehe.gov.lb اختيار دائرة الامتحانات الرسمية (خدمات وروابط)، النقر على الطلب".

أخبار لبنان

للحلبي

علامات

الاستلحاق

والأشقر

خطوات

إعادة

النظر

بالعلامات

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية من مناطق عدة
شهيدان و3 جرحى بينهم طفل باستهداف سيارة ودراجة نارية على طريق ميس الجبل - شقرا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-12

أبي خليل بعد لقاء تكتل لبنان القوي اللقاء الديمقراطي: لتشكيل قوة ضاغطة باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة انتظام العمل بالدولة وسيكون لنا بالاسبوع القادم وبعد الاعياد اجتماعات لمتابعة الخطوات اللازمة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-24

الولايات المتحدة تقرّر إعادة النظر في تعاونها مع جورجيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-10

الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي

LBCI
أخبار دولية
00:49

إعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا بحصوله على 51,20% من الأصوات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت... هكذا يبدو المشهد في المطار

LBCI
أخبار لبنان
07:21

بري استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية وإلتقى وزير الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
07:14

لقاء سيدة الجبل: لا يمكن السماح بأن تكون في لبنان جهة واحدة تتكلم باسمه

LBCI
أمن وقضاء
07:11

تعرّض مُدير إحدى الشّركات لإطلاق نار وسلب على أوتوستراد أنفه...وتوقيف "الأكّي"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:05

مشهد مرعب في أحد الشوارع العراقية... أطلق النار على أفراد عائلته والمارة والسبب صادم! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-07-27

إطلالة ساحرة ثانية لإيمي صياح خلال حفل ملكة جمال لبنان من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد (صور)

LBCI
منوعات
2024-07-26

في لحظة مرعبة... سيدة تتعرض للسرقة أمام أطفالها وفيديو يوثق اللحظة!

LBCI
أخبار دولية
01:23

مادورو يتعهد توفير "السلام والاستقرار والعدالة" بعد إعلان فوزه بالانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت... هكذا يبدو المشهد في المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:18

جعجع: من عطل التحقيقات في انفجار المرفأ يعطل الانتخابات الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

تفاصيل اجتماع المجلس الوزاريّ المصغر في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رؤيوية البطريرك الدويهي تعليم الإناث أسوةً بالذكور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تسابق بين مساعي التهدئة والتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الضربات ضد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ن النسوة… نجمة حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الصايغ دعا الدروز إلى التنبه لمحاولات زرع الشتات وسلخهم عن محيطهم

LBCI
آخر الأخبار
13:37

بحفل عالميّ... لبنان ينتخب ملكة لجماله

LBCI
أخبار دولية
13:36

عملية الجولان رفعت منسوب السخونة على الجبهات إلى حد غير مسبوق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:59

تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...

LBCI
خبر عاجل
11:40

إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...

LBCI
خبر عاجل
08:48

فوز تاريخي للبنان في مسابقة التنس في أولمبياد باريس مع فوز اللبناني بنجامين حسن على لاعب منتخب الولايات المتحدة كريستوفر اوبانكس

LBCI
آخر الأخبار
15:44

يديعوت أحرونوت: المجلس الوزاريّ المصغر حدد الهدف ستتم مهاجمته في لبنان والتقديرات أن يكون محدودًا لكن بتأثير قويّ

LBCI
موضة وجمال
12:05

رهف عبدلله تتألق بفستانٍ ملكي في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:26

مصادر ديبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة والعمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الإكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى أن لا تجر حزب الله إلى رد كبير يفرض عليه

LBCI
أمن وقضاء
09:18

مصادر دبلوماسية للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة

LBCI
أخبار لبنان
04:45

بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More