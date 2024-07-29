توضيح للحلبي عن علامات الاستلحاق والأشقر يحدد خطوات إعادة النظر بالعلامات

اوضح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي انه "بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لعام 2024، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي التزامها أحكام المرسوم الرقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة) لاسيما المادة العاشرة منه، حيث لم يتم اعتماد علامات استلحاق لفروع الاجتماع والاقتصاد والعلوم العامة وعلوم الحياة، وذلك لعدم الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء، حيث استفاد المرشحون من التوصيف المعتمد للامتحانات الرسمية لهذا العام بوجود مواد وأسئلة اختيارية. أما فرع الآداب والإنسانيات، فقد تم اعتماد علامات استلحاق لتحقيق التوازن في نسبة النجاح النسبي مع باقي الفروع".



وأصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر التعميم الرقم ٥٢ المتعلق بطلب إعادة النظر في علامات المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام ٢٠٢٤ وجاء في التعميم :



" يُطلب إلى جميع المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024 ، الراغبين بالتقدم بطلب لإعادة النظر بعلامات امتحاناتهم الرسمية التي سبق لهم التقدم بها هذا العام، التزام الآتي:

- تقديم الطلب خلال 5 أيام من تاريخ صدور هذا التعميم.

- استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب المنوه عنه، الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي حصراً.

- تعبئة المعلومات المطلوبة كافة لاسيما (رقم الترشيح ورقم الهاتف والمواد المطلوب مراجعة علاماتها) والتأكد من صحتها، قبل إرسالها.

- انتظار رد الجهة المعنية عبر الهاتف الخاص بصاحب العلاقة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.



الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، mehe.gov.lb اختيار دائرة الامتحانات الرسمية (خدمات وروابط)، النقر على الطلب".