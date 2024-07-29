بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج اليوم الاثنين لبحث الهجوم الصاروخي الذي وقع على هضبة الجولان، وشدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع.



وبحث الجانبان جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.